Ruota attorno ad una serie di iniziative interessanti, tra cui gli incontri con esperte di varie religioni, la quarta edizione del Festival de Genere. L’appuntamento è dal 3 al 5 ottobre, quando il centro di Cesenatico ospiterà molti eventi sul tema della parità di genere, con incontri, mostre, arte, letteratura, musica, dialoghi e laboratori. L’iniziativa è stata presentata ieri al Museo della Marineria, dove sono intervenute il vicesindaco di Cesenatico Lorena Fantozzi e l’attrice Lelia Serra presidente dell’associazione Voce Amaranto, in una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il sindaco Sara Bartolini di Roncofreddo, il sindaco Silverio Zabberoni e l’assessore Genny Bagagli di Borghi, l’assessore Lisa Maroni di San Mauro Pascoli, il vicesindaco Serena Zavalloni di Gambettola, il vicesindaco Sara Mosconi di Longiano e l’assessore Gianfranco Bernucci di Sogliano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Festival de Genere’. Arte, incontri e dibattiti