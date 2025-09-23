Festa di San Pio | l' Arcivescovo celebra in Cattedrale poi la venerazione per la prodigiosa Rosa offerta alla Madonna di Pompei
Ricorre oggi, 23 settembre, la festa di San Pio da Pietrelcina: presso la Cattedrale di Salerno, alle ore 18.30, si terrà la Celebrazione Eucaristica, presieduta dall'Arcivescovo Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi, preceduta dall’Adorazione Eucaristica alle ore 17.45. A seguire, inoltre, i. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
