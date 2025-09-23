Festa di San Pio | l' Arcivescovo celebra in Cattedrale poi la venerazione per la prodigiosa Rosa offerta alla Madonna di Pompei

Salernotoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ricorre oggi, 23 settembre, la festa di San Pio da Pietrelcina: presso la Cattedrale di Salerno, alle ore 18.30, si terrà la Celebrazione Eucaristica, presieduta dall'Arcivescovo Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi, preceduta dall’Adorazione Eucaristica alle ore 17.45.  A seguire, inoltre, i. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: festa - arcivescovo

Il temporale rovina la festa, in centinaia trovano riparo in chiesa. L’arcivescovo: «È stata profanata, la chiudiamo»

"L'arcivescovo Valentinetti ripristini la festa del nostro patrono San Cetteo", l'appello di un cittadino

L’appello dell’arcivescovo per la festa: “Responsabilità e carità politica per amare la città”

Festa di San Pio: l'Arcivescovo celebra in Cattedrale, poi la venerazione per la prodigiosa Rosa offerta alla Madonna di Pompei; San Giovanni Rotondo in festa per Padre Pio: in arrivo migliaia di devoti per la tradizionale veglia; Festa a San Pio X con l’Arcivescovo e le comunità di cattolici immigrati in Friuli.

festa san pio arcivescovoDiocesi: Salerno, domani mons. Bellandi presiede la messa in cattedrale per la festa di San Pio da Pietrelcina - In occasione della festa di San Pio da Pietrelcina, martedì 23 settembre presso la cattedrale di Salerno, alle ore 18. agensir.it scrive

festa san pio arcivescovoOggi si celebra Padre Pio: fede, miracoli e pellegrinaggi nel giorno della sua festa - Il 23 settembre si celebra Padre Pio, uno dei santi più amati del Novecento. Lo riporta blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Festa San Pio Arcivescovo