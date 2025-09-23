Festa di compleanno con fuochi d' artificio cittadini chiamano la polizia | nuova denuncia

Brindisireport.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MESAGNE - Nuova denuncia a Mesagne da parte degli agenti del commissariato di Polizia, diretti dal vice questore Giuseppe Massaro, per accensione ed esplosioni pericolose senza l’autorizzazione dell'Autorità di pubblica sicurezza. Un 38enne è finito nei guai: aveva fatto esplodere fuochi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

festa - compleanno

