Festa di compleanno con fuochi d' artificio cittadini chiamano la polizia | nuova denuncia
MESAGNE - Nuova denuncia a Mesagne da parte degli agenti del commissariato di Polizia, diretti dal vice questore Giuseppe Massaro, per accensione ed esplosioni pericolose senza l’autorizzazione dell'Autorità di pubblica sicurezza. Un 38enne è finito nei guai: aveva fatto esplodere fuochi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: festa - compleanno
Marotta (Pesaro Urbino), entra in casa durante una festa di compleanno e spara: uccisa una donna
Rissa alla festa di compleanno in spiaggia, cameriere finisce all’ospedale
Festa di compleanno da dimenticare: 14enne scippato all’uscita del locale, strappata la collanina d’oro
Siamo felici di aver partecipato alla festa per il centesimo compleanno di Flora che ha raggiunto un traguardo bellissimo. La festa è stata un momento di gioia e affetto, condiviso con i suoi cari e tanti concittadini. A Flora, i nostri auguri più affettuosi e sinceri! C - facebook.com Vai su Facebook
Festa di compleanno con fuochi d'artificio, cittadini chiamano la polizia: nuova denuncia; MESAGNE, UOMO DENUNCIATO PER FUOCHI D’ARTIFICIO ILLEGALI DURANTE UNA FESTA DI COMPLEANNO; Festa di compleanno finisce con due denunce a Catania, sconsiderata esplosione di fuochi d'artificio.
Articoli con argomento: ‘festa di compleanno’ - La Polizia ha denunciato un uomo a Mesagne per l’esplosione di fuochi d’artificio senza permessi durante una festa in strada. Si legge su trmtv.it
Mesagne (BR), denunciato uomo per esplosioni di fuochi d’artificio senza permessi - La Polizia ha denunciato un uomo a Mesagne per l’esplosione di fuochi d’artificio senza permessi durante una festa in strada. trmtv.it scrive