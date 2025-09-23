Festa dell’Unità di Borella domani al Circolo Arci

Domani apre la 59esima edizione Festa dell’Unità di Borella. L’appuntamento è da mercoledì sera a domenica, nel salone del Circolo Arci affacciato sulla via Cesenatico. L’apertura di mercoledì sera alle 20.30 è con lo spettacolo di teatro dialettale dal titolo ’Una quiscòn delicheda’ proposto dalla compagnia ’La Broza’, per una serata dedicata al buon umore. Non mancano i momenti tipici delle feste, come il gioco della ruota della fortuna e la lotteria di piante e fiori. Giovedì sera alle 21 si terrà l’incontro politico con il sindaco Matteo Gozzoli e la giunta comunale che affronteranno il tema ’ Cesenatico verso le sfide del futuro ’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

