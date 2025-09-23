Festa dell' Agricoltura e dell' Artigianato a Santo Stefano d' Aveto con mercatini degustazioni e gara dei boscaioli

Sabato 27 e domenica 28 settembre torna a Santo Stefano d'Aveto la tradizionale Festa dell'Agricoltura e dell'Artigianato. Due giornate dedicate alla tradizione, con mostra zootecnica, macchinari agricoli, mercatini dei prodotti agricoli e artigianali. I mastri boscaioli si sfideranno in velocità. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: festa - agricoltura

A Cervinara la Festa della Montagna e dell’Agricoltura 2025

Guardia Lombardi celebra la terra con la “Festa dell’Agricoltura 2025”

Festa dell’Agricoltura a Guardia dei Lombardi

Gli eventi sportivi ad Agricoltura in Festa 2025 -Sabato 4 Ottobre h.9.00 #tour in #Ebike a cura di Marchexplore e BikeHello Marche con colazione offerta! Costo con bici propria 30€ con noleggio bici e casco 55€ -Sabato 4 Ottobre h. 15.30 #escursione - facebook.com Vai su Facebook

Festa dell'Agricoltura e dell'Artigianato a Santo Stefano d'Aveto con mercatini, degustazioni e gara dei boscaioli; Festa dell'Agricoltura e dell'Artigianato 2025 a Santo Stefano d'Aveto; Weekend all’insegna dell’agricoltura e dell’enogastronomia: Fiera di San Bartolomeo del Bosco, l’Expo della Valle Arroscia e la festa a Calizzano.

Festa Contadina a Valli del Pasubio: prodotti di montagna e dell'artigianato, stand gastronomico con specialità gnocchi - La 23ª Festa Contadina celebra la fiera dell’agricoltura montana con due giornate di eventi, degustazioni e tradizioni locali. Da vicenzatoday.it

Weekend all’insegna dell’agricoltura e dell’enogastronomia: Fiera di San Bartolomeo del Bosco, l’Expo della Valle Arroscia e la festa a Calizzano - Ultimi scampoli dell’estate 2025 e settembre è ancora molto ricco di appuntamenti da non perdere con tante proposte per il relax, il divertimento ma anche per approfondimenti culturali e con ... Scrive msn.com