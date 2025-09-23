Festa de l’Unità lavoro per il futuro del territorio
L’altra sera si sono spente le luci della festa del Pd sul baluardo della fortezza, dopo 10 giornate di iniziative politiche, musica e balli, cucina tipica. Sul palco si sono alternate associazioni, esponenti del mondo politico, sportivo, amministratori, professionisti, docenti, tutti testimoni e protagonisti di una società complessa, che cambia velocemente. Abbiamo parlato di pace, di lavoro, di cultura sportiva, di pari opportunità e di Europa. Abbiamo cercato di focalizzare i problemi offrendo spunti di riflessione e possibili soluzioni. In questi giorni abbiamo stretto forti relazioni tra la nostra comunità e ci siamo sentiti accolti dal quartiere, abbiamo riso in cucina e ci siamo sostenuti per portare a casa una festa nuova su cui abbiamo molto scommesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
