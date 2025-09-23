Ferrara prof invia in un mese oltre 10mila messaggi hot all' alunna 12enne

Tgcom24.mediaset.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il docente, denunciato, si è scusato offrendo 4mila euro di risarcimento per evitare processo e condanna penale. Il legale della vittima respinge la proposta perché "irrisoria". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

