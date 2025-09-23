Ferrara oltre 10mila messaggi hot in un mese da prof ad alunna 12enne offerti €4mila per evitare processo no della ragazza | Cifra irrisoria

Durante l’udienza predibattimentale, il docente ha chiesto la messa alla prova con lavori socialmente utili, scusandosi per la propria condotta e ammettendo di aver causato sofferenze all’alunna. Nei messaggi su WhatsApp raccontava le proprie fantasie erotiche e invitava la 12enne a compiere atti se. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ferrara, oltre 10mila “messaggi hot” in un mese da prof ad alunna 12enne, offerti €4mila per evitare processo, no della ragazza: “Cifra irrisoria”

