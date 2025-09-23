Fermento tra i cittadini per la nuova denominazione ' Paese dei Carri di Sant' Antonio Abate'
C'è fermento a Macerata Campania e, come spesso accade, la questione è relativa alla Festa di Sant'Antuono. Stavolta l'interesse è rivolto al consiglio comunale in programma giovedì 25 settembre, in cui dovrà essere votata la proposta di una nuova denominazione tipica per il Comune, vale a dire. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Roma, proteste al Flaminio: i cittadini contro il biciplan e la riduzione dei parcheggi ? Il quartiere Flaminio a Roma è in fermento a causa delle proteste contro il progetto del biciplan e la conseguente riduzione dei posti auto. Ne abbiamo discusso con Piero - facebook.com Vai su Facebook
Fermento tra i cittadini per la nuova denominazione 'Paese dei Carri di Sant'Antonio Abate'; In piena attività la macchina organizzativa del nuovo Palio di San Giovanni.
Bari, da Palazzo di Città a Palazzo della Città: via libera al cambio denominazione. Leccese spiega perché - Il Segretariato regionale per la Puglia (Bari) – Commissione regionale per il patrimonio culturale – Ministero della Cultura, ha autorizzato con decreto numero 160 il cambio di denominazione da “Palaz ... Come scrive msn.com