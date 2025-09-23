Fermato in un parcheggio mentre gira un video per i social con mitra e pistole

Era in un parcheggio e stava maneggiando alcune armi, pronto a girare un video utilizzando un mitra, un fucile e alcune pistole. Alcuni passanti, notando la scena domenica sera, a Pontinia, hanno allertato il 112 e una pattuglia dei carabinieri della stazione di Borgo Grappa è intervenuta. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: fermato - parcheggio

Fermato e controllato di notte in un parcheggio a Fontivegge: denunciato per il possesso di un coltello

Como, fermato ladro seriale: arrestato 44enne durante la "spaccata" all'auto nel parcheggio dello stadio

Como, fermato ladro seriale: arrestato 44enne durante la "spaccata" all'auto nel parcheggio dello stadio

Il 41.enne italiano aveva ferito due persone durante il litigio per un parcheggio, nelle Marche – È stato fermato mentre «arrivava a piedi dalla Svizzera» - facebook.com Vai su Facebook

#Loreto, ucciso in un garage: fermato nella notte un 37enne - X Vai su X

Fermato in un parcheggio mentre gira un video per i social con mitra e pistole; Borsello, cocaina e un parcheggio dove vendere: preso lo spacciatore del centro commerciale; Auto BYD in guida autonoma impazzisce e gira in tondo 100 volte dopo aver rotto i freni.

Fermato senza patente mentre guida auto a noleggio: nella canna dello sterzo nascosti crack e cocaina - Due telefoni cellulari, 19 dosi di crack e cocaina per un peso totale di 15 grammi e 230 euro in contanti. Segnala fanpage.it