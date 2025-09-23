Ferdinando | sul web e negli store digitali l’intelligenza artificiale specializzata in Napoli e Campania

L’AI generativa, alimentata da oltre 4.000 articoli dell’archivio di Storie di Napoli, vuole superare “l’imperfezione” dei modelli standard. “Non è una guida turistica: è il compagno che sa tutto, ma davvero tutto, della Campania”. NAPOLI – Si chiama Ferdinando, come tre dei più iconici Re di Napoli: si tratta del primo assistente digitale generativo allenato esclusivamente su Napoli e . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Ferdinando: sul web e negli store digitali l’intelligenza artificiale “specializzata” in Napoli e Campania

