Femminicidio Sharon Verzeni secondo i periti Moussa Sangare è capace di intendere e di volere | Questo è stato un delitto di piacere

Secondo il consulente delle parti civili, Massimo Biza, «il fatto che avesse scartato prima di Sharon delle altre vittime dimostra una lucidità terrificante». Tre psichiatri concordi: la sola incertezza è del consulente della difesa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Femminicidio Sharon Verzeni, secondo i periti Moussa Sangare è capace di intendere e di volere: «Questo è stato un delitto di piacere»

