Secondo il consulente delle parti civili, Massimo Biza, «il fatto che avesse scartato prima di Sharon delle altre vittime dimostra una lucidità terrificante». Tre psichiatri concordi: la sola incertezza è del consulente della difesa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Femminicidio Sharon Verzeni, secondo i periti Moussa Sangare è capace di intendere e di volere: «Questo è stato un delitto di piacere; In cella per il delitto di Sharon Verzeni, condannato per maltrattamenti; Sharon Verzeni, emergono dettagli agghiaccianti su Moussa Sangare. FdI: il killer non è un caso clinico, ma un femminicida.

Femminicidio Sharon Verzeni, secondo i periti Moussa Sangare è capace di intendere e di volere: «Questo è stato un delitto di piacere» - Secondo il consulente delle parti civili, Massimo Biza, «il fatto che avesse scartato prima di Sharon delle altre vittime dimostra una lucidità terrificante». vanityfair.it scrive

femminicidio sharon verzeni secondoDelitto Verzeni, per gli psichiatri Sangare è capace di intendere e volere: “Sharon uccisa per noia” - Confronto in aula tra il perito nominato dalla Corte d’Assise di Bergamo e i consulenti di accusa, difesa e parte civile ... Segnala milano.repubblica.it

