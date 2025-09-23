Felice Maniero l' ex boss nel podcast di Fedez Il patrimonio da 33 miliardi | Evadere è stata l' emozione più forte In studio anche Maurizio Dianese Il Gazzettino

La nuova stagione di Pulp Podcast, condotto da Fedez e Mr. Marra, si apre con un ospite decisamente sopra le righe. È Felice Maniero, ex boss della Mala del Brenta. «Hai avuto. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Felice Maniero, l'ex boss nel podcast di Fedez. Il patrimonio da 33 miliardi: «Evadere è stata l'emozione più forte». In studio anche Maurizio Dianese (Il Gazzettino)

In questa notizia si parla di: felice - maniero

Felice Maniero, l'ex boss della Mala del Brenta (ancora) a processo: picchiò un compagno di cella perché russava

Mala del Brenta, Felice Maniero a processo: “Mi ha rotto il naso perché russavo”

Felice Maniero, l'ex boss della Mala del Brenta (ancora) a processo: botte al compagno di cella perché russava

Una riflessione: @losperonepodcast intervista il figlio di Riina e giustamente e grz al bravo @ismaelelavardera_iena viene giù il mondo. Fedez intervista Felice Maniero accusato di omicidi, traffico di armi, droga e associazione mafiosa e fanno l’applauso. Eh - X Vai su X

Felice Maniero ridotto davvero male in questa intervista a Fedez. Poco lucido, fatica a parlare, irriconoscibile. Intervista interessante comunque, da ascoltare. - facebook.com Vai su Facebook

Chi è Felice Maniero, l'ex boss della Mala del Brenta che ha partecipato (mascherato) al podcast di Fedez; Chi è Felice Maniero, l’ex boss ospite della trentunesima puntata del podcast di Fedez; Felice Maniero, l'ex boss nel podcast di Fedez. Il patrimonio da 33 miliardi: «Evadere è stata l'emozione più forte». In studio anche....

Felice Maniero, l'ex boss nel podcast di Fedez. Il patrimonio da 33 miliardi: «Evadere è stata l'emozione più forte». In... - La nuova stagione di Pulp Podcast, condotto da Fedez e Mr. Secondo msn.com

Chi è Felice Maniero, l’ex boss ospite del podcast di Fedez - Marra, si è aperta con un’intervista all’ex capo della Mala del Brenta ... Secondo cosmopolitan.com