Fedriga | Intollerabili le lezioni unilaterali dei docenti sul conflitto a Gaza senza contraddittorio o critica L’opposizione attacca | Niente minacce

Orizzontescuola.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Divampa la polemica politica dopo le parole del presidente della Regione Friuli Venezia-Giulia, Massimiliano Fedriga. L'esponente della Lega ha deciso di dichiarare "guerra" alle presunte lezioni unilaterali sul conflitto israelo-palestinese, brandendo la minaccia delle interrogazioni parlamentari come un'arma contro quegli insegnanti che oserebbero portare in classe una visione "faziosa" della crisi mediorientale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

