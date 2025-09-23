Fedez il messaggio sui social | Questo sarà il mio unico modo di comunicare

Webmagazine24.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Fedez sceglie il suo canale broadcast per lanciare un messaggio importante. Il rapper di Rozzano ha tracciato un bilancio emotivo dopo il doppio live al Forum di Assago di Milano: ha ringraziato il suo pubblico per l'affetto ricevuto, definendo il suo ritorno sul palco come un "sogno realizzato".  "Grazie per questi due giorni . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fedez - messaggio

Fedez prende in giro Giovanni Tronchetti Provera? La smorfia sui social e il messaggio sospetto: “L’amore è cieco”

Fedez si scusa con Sinner e parla di Chiara Ferragni: messaggio inaspettato per l’ex moglie

fedez messaggio social sar224Fedez, il messaggio sui social: "Questo sarà il mio unico modo di comunicare" - Il rapper di Rozzano ha tracciato un bilancio emotivo dopo il doppio live al Forum di Assago di Milano: ha ringraziato il ... Scrive adnkronos.com

A sorpresa Fedez torna a parlare di Chiara Ferragni: il messaggio inaspettato per l'ex moglie - Un Fedez visibilmente emozionato è tornato ieri sera, 19 settembre, a cantare nella ... Segnala today.it

Cerca Video su questo argomento: Fedez Messaggio Social Sar224