Fedez e MrMarra intervistano Felice Maniero che indossa una maschera da carnevale veneziano | Le evasioni? Le rifarei subito se capitasse Il pathos che ti danno non ha eguali…

Felice Maniero e Fedez, la strana coppia. Il capo e fondatore della Mala del Brenta è stato ospite di Pulp Podcast, lo spazio web di interviste esclusive che il rapper milanese tiene insieme a Mr. Marra. Presentato con tutti gli onori e i lazzi del caso, Maniero è apparso in video con una mascherina da carnevale veneziano o da orgia kubrickiana, da un luogo segreto. L'introduzione apologetica riguarda il tema della pressione che la mala veneta, attiva fin dagli anni sessanta – rubando camionate di Parmigiano – settanta – gioielli puntando una "pistolettina" – subì agli inizi degli anni ottanta della mafia siciliana e da quella milanese di Turatello per entrare nel giro della vendita di stupefacenti passando soprattutto per le maniere spicciole degli omicidi.

Caro #Fedez sciacquati la bocca prima di offendere Jannik #Sinner. Ma come c***o ti permetti di fare squallida ironia tirando fuori persino un criminale di guerra? Io mi auguro che Jannik ti denunci e ti levi un bel po’ di soldi. C’è un limite a tutto e la tua non è a - facebook.com Vai su Facebook

