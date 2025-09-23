Federico Buffa racconta Kobe al Giovanni da Udine

Udinetoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Otto Infinito (vita e morte di un mamba)” è il nuovo spettacolo in cui attraverso una narrazione avvincente, ricca di aneddoti e spunti di riflessione, Buffa racconta l’ossessione di Kobe per il successo e la sete di conoscenza che lo hanno reso un'icona dello sport. Con questo spettacolo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: federico - buffa

Una voce, un volto, una leggenda: Federica Pellegrini al “Federico Buffa Talks” su Sky e NOW

Federico Buffa racconta gli ultimi giorni di Lucio Dalla nello spettacolo "Il futuro è tra mezz'ora"

Federico Buffa Talks su Sky e NOW: da Trapattoni a Conte, i leader che hanno reso grande la Serie A

Federico Buffa racconta Kobe Bryant; Federico Buffa racconta Kobe al Giovanni da Udine; Buffa racconta Kobe Bryant a teatro: la data di Milano.

federico buffa racconta kobeFederico Buffa racconta la storia di Kobe Bryant al Teatro Flavio Vespasiano - Federico Buffa racconta la storia di Kobe Bryant al Teatro Flavio Vespasiano. msn.com scrive

federico buffa racconta kobe“Otto Infinito”, Federico Buffa al Teatro Vespasiano di Rieti per raccontare la leggenda Kobe Bryant - Con enorme soddisfazione la D&C Eventi e la RSR Sebastiani Rieti annunciano che grazie alla fattiva collaborazione il prossimo 11 aprile presso il Teatro Flavio Vespasiano (ore 21) andrà in scena il r ... Come scrive rietinvetrina.it

Cerca Video su questo argomento: Federico Buffa Racconta Kobe