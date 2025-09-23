Federer la stoccata | Campi troppo lenti così si favoriscono Sinner e Alcaraz

Secondo l’ex fuoriclasse svizzero l’uniformità delle superfici favorisce i big, riducendo le chance dei giocatori meno quotati. “I direttori dei tornei puntano sulle rivalità di vertice, ma così il tennis perde varietà e imprevedibilità”. Roger Federer ha acceso il dibattito sul futuro del tennis moderno, soffermandosi in particolare sull’impatto che le superfici di gioco hanno sul rendimento dei campioni del momento, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

