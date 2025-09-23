Federer | I tornei stanno rallentando i campi per avere sempre Sinner-Alcaraz in finale

Secondo Roger Federer il mercato del tennis vuole solo Sinner e Alcaraz, Alcaraz e Sinner. E quindi i direttori dei vari tornei in giro per il mondo stanno cercando di fare in modo che arrivino in finale sempre loro. Come? Rallentando i campi. Federer è da sempre un sostenitore della varietà di superfici e velocità in tutto il circuito. A margine della Laver Cup ha espresso una certa frustrazione per la “coerenza” dei campi attuali, tutti mediamente più lenti, indipendentemente da dove si trovino. Sospetta, scrive il Times, che i responsabili dell’organizzazione dei tornei lo stiano facendo apposta: “Capisco la rete di sicurezza che i direttori di torneo vedono nel rendere la superficie più lenta”, ha detto al podcast Served di Andy Roddick. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Federer: «I tornei stanno rallentando i campi per avere sempre Sinner-Alcaraz in finale»

