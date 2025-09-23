Federer apre polemica su Sinner e Alcaraz | Direttori tornei li aiutano
Roger Federer apre la polemica su Sinner e Alcaraz. Ogni volta che colpiva la pallina lasciava il segno. E adesso lo fa anche con le parole. L’ex campione svizzero si è pronunciato sul dominio dei nuovi sovrani del tennis mondiale ed è bastato un suo pensiero, suffragato dalla sua lunga e floridissima esperienza sui campi, per sollevare un dibattito sulla rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Federer e l’accusa ai direttori dei tornei. Durante il podcast ‘Served’ con Andy Roddick, l’ex numero uno ha attaccato gli organizzatori di tornei facendo riferimento alle superfici e di come si punti ormai a ‘standardizzare’ le condizioni di gioco: “Capisco che cerchino di rendere più lenti i campi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
