Fed Powell | rischi saliti su prezzi e lavoro situazione impegnativa

Roma, 23 set. (askanews) – Negli Stati Uniti sul breve termine vi sono rischi orientati al rialzo sull’inflazione e al peggioramento sul mercato del lavoro: “una situazione impegnativa”, ha affermato il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, intervenendo a una conferenza organizzata dalle camere di commercio Usa, a una settimana dal taglio dei tassi di interesse deciso dalla Fed proprio alla luce del peggioramento del quadro sull’occupazione. “Rischi bivalenti significa che non c’è un percorso privo di rischi. Se ammorbidiamo la linea in maniera troppo aggressiva potremmo lasciare incompleto il lavoro sull’inflazione – ha rilevato – e ritrovarci nella necessità di invertire la rotta per ripristinare pienamente il 2% (sul carovita). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: powell - rischi

Fed, Powell: “Mutato equilibrio rischi potrebbe giustificare taglio tassi”

FED. Taglio 25 punti base Cosa ha detto Powell 1. Inflazione e dazi Gli aumenti dei prezzi legati ai dazi proseguiranno quest’anno e il prossimo. Le tariffe vengono per lo più assorbite dagli importatori statunitensi, riducendo i margini. Il rischio di i - facebook.com Vai su Facebook

Riunione Fed, il grande giorno è arrivato: primo taglio tassi Powell del 2025 e dot plot più dovish? Ma cosa accadrà poi? Su cosa scommettono i mercati guardando anche al 2026 e i commenti degli analisti. Il rischio - LIVE https://money.it/riunione-fed-oggi-pri - X Vai su X

Fed, Powell: rischi saliti su prezzi e lavoro, situazione impegnativa; Powell: da un taglio dei tassi aggressivo rischi per l’inflazione; Economia, affari e finanza: Powell, da taglio tassi aggressivo rischi per l'inflazione |.

Fed, Powell: rischi saliti su prezzi e lavoro, situazione impegnativa - (askanews) – Negli Stati Uniti sul breve termine vi sono rischi orientati al rialzo sull’inflazione e al peggioramento sul mercato del lavoro: “una situazione impegnativa”, ha affermato ... Si legge su askanews.it

Powell: da un taglio dei tassi aggressivo rischi per l’inflazione - I rischi al ribasso per l’occupazione sono saliti e i recenti aumenti dei prezzi riflettono i dazi, ha detto il numero uno della Federal Reserve ... Lo riporta ilsole24ore.com