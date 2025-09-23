(Adnkronos) – “La procreazione medicalmente assistita ha aiutato tante coppie che avevano bisogno di avere figli, ma oggi rappresenta anche un metodo fondamentale per compensare il calo di natalità. Per questo è necessario che lo Stato e l’Unione europea investano di più, sostenendo anche le coppie che non hanno le possibilità economiche di accedere ai . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Fecondazione, Pellicer (Ivi): “Nei prossimi 5 anni svolta tecnologica con l’Ia”