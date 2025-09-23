FC 26 SBC Basi Squadra Lucía Rodríguez | Un Terzino Versatile per la Tua Squadra!
È il momento di aggiungere un difensore affidabile al tuo Ultimate Team! La SBC di Lucía Rodríguez Basi Squadra 84 OVR è ora disponibile e ti offre un difensore versatile, capace di giocare su tutta la linea difensiva. Con una Difesa 81, un Dribbling 84 e una Velocità 81, Rodríguez è una giocatrice completa, perfetta per chi cerca un’opzione solida e agile. I suoi stili di gioco PLUS PLUS da Falso difensore e PLUS da Regista difensivo la rendono ancora più utile, permettendole di contribuire in modo significativo alla costruzione del gioco. Le 2 Sfide per Sbloccare Lucía Rodríguez. Per ottenere questa carta speciale, dovrai completare solo 2 sfide. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
