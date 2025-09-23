FC 26 Evoluzione Prodigio dei Passaggi | Il Tuo Regista a Costo Contenuto!
È il momento di migliorare la qualità dei passaggi nella tua squadra! L’evoluzione “Prodigio dei Passaggi” ti permette di potenziare un giocatore non raro, rendendolo un regista più affidabile e preciso in campo. Dettagli e Requisiti dell’Evoluzione. Questa evoluzione è un’ottima opportunità per i giocatori che vogliono un upgrade mirato al reparto di centrocampo. Ecco i requisiti per essere idoneo: Valutazione generale massima: 83. Rarità: Tour mondiale fuoriclasse argento. Posizione: No portieri. Ripetibile: Puoi completarla 2 volte.. Costo e Miglioramenti. Costo: 10.000 crediti o 200 FC Points. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
In questa notizia si parla di: evoluzione - prodigio
