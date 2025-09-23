FC 26 | Arriva il grande evento in Italia scopri le prossime tappe live e streaming

Dopo il successo del primo livestream globale, che ha visto oltre 3 milioni di spettatori incollati allo schermo, l’attenzione si sposta sul lancio ufficiale di EA SPORTS FC 26. Mentre chi ha acquistato la Ultimate Edition si sta già godendo l’accesso anticipato dal 19 settembre, il lancio mondiale per tutti gli altri è fissato per il 26 settembre. Segnatevi questa data! Non solo gaming: FC 26 arriva anche in Italia. Se pensavate che il divertimento fosse finito con le sfide epiche tra star del calibro di Eden Hazard e Kaká, vi sbagliavate di grosso. Anche l’Italia si prepara a celebrare in grande stile. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

