Favara come contrada Fegotto gabbionate pericolose in caso di incendi anche sulla statale 122?
Dopo il recente caso sollevato dalle associazioni ambientaliste che in contrada Fegotto di Villaggio Mosè denunciavano la presenza di zolfo nelle gabbionate poste in opera in occasione del recenti lavori di completamento della rete fognaria della fascia costiera di Agrigento, anche in un tratto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: favara - contrada
In seguito ad una rottura di un tubo d’acqua durante lavori da parte di Enel è stato sospeso il turno per le zone 1A e 1B (contrada Saraceno, via Ugo La Malfa e contrada Portella e via Agrigento e ltraverse). Ho preteso e ottenuto che i lavori di riparazione fosse - facebook.com Vai su Facebook
Favara come contrada Fegotto, gabbionate pericolose in caso di incendi anche sulla statale 122?; Agrigento, incendio in contrada Fegotto: associazioni manifestano preoccupazioni sull’utilizzo di pietre contenenti zolfo nelle gabbionate; Incendio a Fegotto, paura per lo zolfo nelle gabbionate: scatta l’allarme ambientale (vd).
Favara, muore schiacciato dalla propria auto: perde la vita a 58 anni - Lascia l’auto in salita per andare a chiudere il cancello di casa e la macchina, col carrello a seguito, scivola e lo travolge. Segnala msn.com
Favara, tragico incidente sul lavoro morto un sessantaquattrenne - I soccorritori lo hanno trovato riverso dentro il laghetto artificiale della sua campagna in contrada Burraiti, in territorio di Favara nell'agrigentino: Mario Mondello, 64 anni, probabilmente era già ... Da rainews.it