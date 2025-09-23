Cinquantasette agriturismi in tutta la Lo mbardia apriranno le porte domenica 28 settembre per accogliere famiglie, scuole, curiosi e visitatori. Torna l'appuntamento con le Fattorie Didattiche a Porte Aperte, promosso dall’assessorato all'agricoltura, sovranità alimentare e foreste con il supporto di Ersaf (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste), Terranostra Lombardia, Turismo Verde Lombardia e Le Coccinelle - Copragri Lombardia. Una domenica all’insegna della natura, un'opportunità per conoscere il mondo agricolo. Saranno 57 le aziende agrituristiche coinvolte, distribuite in tutte le province lombarde: 8 a Bergamo, 6 a Brescia, 4 a Como, 5 a Cremona, 2 a Lecco, 4 a Lodi, 2 a Mantova, 9 a Milano, 3 a Monza e Brianza, 9 a Pavia, 2 a Sondrio e 3 a Varese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fattorie didattiche: domenica 28 settembre gli agriturismi aprono le porte in Lombardia