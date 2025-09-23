Fatto a pezzi e messo in un sacco c’è un indagato per l’omicidio del 21enne Bala Sagor

Spoleto, 23 settembre 2025 – C’è un indagato per l’omicidio di Bala Sagor, il ragazzo di 21 anni originario del Bangladesh il cui corpo è stato trovato smembrato in un sacco della spazzatura alle porte di Spoleto. Sarebbe un 30enne dell’est europeo che vive poco lontano da dove è stato trovato il corpo di ‘Obi’, così lo chiamavano tutti.  La casa dove abita l’uomo e la cantina sono stati posti sotto sequestro e sono stati oggetto a lungo di accertamenti dei carabinieri del reparto analisi scientifiche. In base a quanto appreso dall’Ansa nei confronti dell’uomo non sono stati ancora presi provvedimenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

