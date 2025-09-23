Fare volontariato e attività di gruppo dopo la scuola aiuta a crescere figli più altruisti | lo studio

Lo studio della Rutgers University conferma ciò che molti genitori hanno sperimentato sulla propria pelle: le attività extracurriculari non servono solo a riempire il tempo libero o a migliorare il curriculum scolastico. Partecipare a esperienze che favoriscono la collaborazione, la creatività e il contatto con chi ha bisogno prepara infatti i ragazzi a diventare adulti non solo competenti, ma anche più empatici, generosi e responsabili. 🔗 Leggi su Fanpage.it

