Fare cinema e vivere qui? Non è più un sogno per i giovani con Napoli Cool Era | VIDEO

Napolitoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cosa succede se dei registi, dei produttori, dei manager e un attore sentono l’esigenza di dare ai giovani del loro territorio l’opportunità che lavorare nel cinema non sia solo un sogno lontano per chi nasce e soprattutto resta a Napoli? La risposta è Napoli Cool Era, associazione fondata da. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

