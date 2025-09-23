Far west a Salerno identificati i presunti autori | l’accusa è di duplice tentato omicidio

Tempo di lettura: 2 minuti Sono bastate appena tre ore ai carabinieri della compagnia di Salerno per chiudere il cerchio e risalire agli autori della lite da far west che ha macchiato di sangue i vicoli del centro storico di Salerno. In piazza Largo Campo c’è ancora l’effige di San Matteo e i coriandoli a terra della festa del Santo Patrono quando intorno alle 16, in via Dogana Vecchia, parte il raid punitivo contro un tunisino, titolare del Doner Kebab in via Roma ed il fratello accorso in suo aiuto. Sono in tre, salernitani e devono punire l’affronto di una lite precedente, un diverbio che era iniziato al mattino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Far west a Salerno, identificati i presunti autori: l’accusa è di duplice tentato omicidio

