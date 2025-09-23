Fantastic four | i primi passi ora disponibili per la visione a casa

La pellicola dedicata ai Fantastici Quattro, intitolata "The Fantastic Four: First Steps", è ora disponibile per la visione domestica. Questo film rappresenta un importante capitolo nel Marvel Cinematic Universe (MCU), segnando il debutto ufficiale della squadra di supereroi più iconica del fumetto. Nonostante le aspettative elevate, l'incasso globale di circa $520 milioni ha reso questa produzione il film MCU più redditizio del 2025 e il miglior risultato tra le trasposizioni live-action dei Fantastici Quattro. la disponibilità digitale di "the fantastic four: first steps". Dal 23 settembre 2025, gli appassionati possono acquistare o noleggiare il film su piattaforme digitali come Amazon Prime Video, Apple TV, Fandango at Home e altri servizi di streaming.

C'è un grosso rumor che sta correndo su Twitter/X. Praticamente il dopo Ultimate Spider-Man di Hickman sembrerebbe essere ULTIMATE FANTASTIC FOUR in coppia con Dike Ruan. Al #nycc scopriremo se è un rumore fondato. - facebook.com Vai su Facebook

An official deleted scene from THE FANTASTIC FOUR: FIRST STEPS. - X Vai su X

I Fantastici 4: Gli Inizi – Primi passi verso il Futuro | Recensione no spoiler; I Fantastici 4: Primi Passi - Leggi la nostra recensione!; Famiglia sotto attacco? Niente paura: arrivano I fantastici 4.

