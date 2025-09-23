Fantacampionato la top 11 della 4ª giornata
Ecco migliori del quarto turno di Serie A: da Carnesecchi a Pulisic, andiamo a scoprire chi ha conquistato i voti più alti al fanta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: fantacampionato - giornata
Giocatori ammoniti o espulsi nella 4ª giornata: i malus al Fantacampionato Mondiale
Fantacampionato Mondiale per Club, la flop 11 della 4ª giornata
Fantacampionato Mondiale per Club, la top 11 della 4ª giornata
Fantacampionato Gazzetta. . 10 indicazioni al fantacalcio dalla prima giornata di Serie A ? #fantacampionatogazzetta #fantacampionato #fantacalcio #consiglifantacalcio #fantaconsigli #SerieA - facebook.com Vai su Facebook
FANTA 131 | I consigli al fantacalcio per la 4a giornata - X Vai su X
Fantacampionato, la top 11 della 4ª giornata - Ecco migliori del quarto turno di Serie A: da Carnesecchi a Pulisic, andiamo a scoprire chi ha conquistato i voti più alti al fanta ... gazzetta.it scrive
Fantacampionato, la flop 11 della 4ª giornata - 2 del Napoli sul Pisa, una vittoria preziosa in classifica ma conquistata con grande fatica. Riporta gazzetta.it