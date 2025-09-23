Fango e detriti appello per salvare la basilica di Sant' Abbondio di Como

AGI - Un appello è stato lanciato per salvare la Basilica di Sant'Abbondio di Como, un capolavoro romanico in pietra grigia e simbolo della città, dal fango e dai detriti. A lanciare l'appello è il rettore don Michele, che si rivolge via social "a chiunque possa dare una mano per pulire e spazzare". I danni causati dal maltempo . "Il grave evento estremo di maltempo su Como ha colpito seriamente anche la Basilica di Sant’Abbondio - è il suo messaggio -. Dalla mattina di lunedì un forte allagamento ha invaso il piazzale antistante la chiesa, a motivo delle intense piogge, con il fiume di acqua, fango e detriti scesi a valle dal pendio antistante delle vie sant’Eutichio e Selva Fiorita, dove pure sono avvenuti importanti episodi di dissesto, come in tutta la zona. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Fango e detriti, appello per salvare la basilica di Sant'Abbondio di Como

