Familiar Touch la recensione | la demenza senile raccontata con pudore e rispetto

Nei cinema dal 25 settembre, l'opera prima di Sarah Friedland con Kathleen Chalfant che racconta la terza età e la malattia. Premiato alla Mostra del Cinema di Venezia 2024. Strizza l'occhio al cinéma vérité, inteso nella sua forma più ampia, Familiar Touch, opera prima di finzione di Sarah Friedland premiata alla Mostra del Cinema di Venezia 2024 con il Leone del Futuro. Friedland, che ha all'attivo la regia di un paio di documentari, ne ha mutuato stile e approccio veristico anche in questa opera, che racconta il trasferimento dalla propria casa a una RSA di un'anziana affetta da demenza senile. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Familiar Touch, la recensione: la demenza senile raccontata con pudore e rispetto

