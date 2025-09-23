Familiar Touch | Il racconto dell’Alzheimer

Da giovedì al cinema "Familiar Touch": il dramma della demenza senile raccontato con gli occhi di chi la vive tutti i giorni e con il cuore di chi li assiste.

Familiar Touch di Sarah Friedland: dal 25 settembre al cinema dopo il trionfo a Venezia

Familiar Touch, prendersi cura degli altri: incontro con la regista Sarah Friedland e la protagonista Kathleen Chalfant

Dalla Mostra del Cinema di Venezia: “Familiar Touch” in anteprima al Modernissimo

Familiar Touch, di Sarah Friedland - Un film sulla demenza senile intenso ma mai ricattatorio, capace di trasformare il punto di vista della protagonista in una lezione di regia.

"Familiar Touch" racconta l'Alzheimer con la cura della gentilezza - Scritto, diretto e prodotto da Sarah Friedland, classe 1992 e al debutto di un'opera di finzione