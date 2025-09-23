Familia | trama storia vera e dove vedere il film candidato agli Oscar 2026

L’ Italia ha scelto il suo alfiere per gli Oscar 2026. Per un posto nella shortlist della categoria Miglior film internazionale, un comitato dell’Anica di nove membri ha selezionato Familia di Francesco Costabile. Presentato all’81esima Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Orizzonti, dove il protagonista Francesco Gheghi si è aggiudicato il premio per la miglior interpretazione maschile, ha vinto un David di Donatello su otto candidature. Tratto dall’ autobiografia di Luigi Celeste, condannato per l’omicidio del padre, ne racconta la storia e la vita in famiglia, pur cambiando alcuni dettagli. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Familia: trama, storia vera e dove vedere il film candidato agli Oscar 2026

