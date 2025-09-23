‘Familia’ ecco il film che l’Italia candiderà agli Oscar 2026 | trama e cast

Ildifforme.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il percorso che dovrà affrontare Familia è piuttosto complesso. Il prossimo 16 dicembre verrà pubblicata la shortlist dei 15 migliori film internazionali selezionati dall'Academy, mentre i cinque film effettivamente candidati saranno annunciati il 22 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

8216familia8217 ecco il film che l8217italia candider224 agli oscar 2026 trama e cast

© Ildifforme.it - ‘Familia’, ecco il film che l’Italia candiderà agli Oscar 2026: trama e cast

In questa notizia si parla di: familia - film

Seconda serata del Castiglioni Film Festival con ospite Francesco Costabile: masterclass pomeridiana e proiezione di Familia

Francesco Di Leva al Magna Graecia Film Festival 2025: “Non ho mai giudicato il personaggio che interpreto in Familia. Vincenzo Malinconico? Un progetto che porto nel cuore e vale la pena continuare” – Intervista Video

“Familia” di Francesco Costabile è il film candidato per l’Italia agli Oscar 2026

Cerca Video su questo argomento: 8216familia8217 Film L8217italia Candider224