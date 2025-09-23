Familia è il film scelto per rappresentare l' Italia agli Oscar
Il comitato di selezione ha preferito il film di Francesco Costabile a "Diamanti" di Ferzan Ozpetek, "Follemente" di Paolo Genovese, "Fuori" di Mario Martone. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Seconda serata del Castiglioni Film Festival con ospite Francesco Costabile: masterclass pomeridiana e proiezione di Familia
Francesco Di Leva al Magna Graecia Film Festival 2025: “Non ho mai giudicato il personaggio che interpreto in Familia. Vincenzo Malinconico? Un progetto che porto nel cuore e vale la pena continuare” – Intervista Video
