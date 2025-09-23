Familia è il film designato a rappresentare l' Italia agli Oscar 2026

Il film di Francesco Constabile con Barbara Ronchi e Francesco Gheghi ha iniziato il suo fortunato percorso alla Mostra del cinema di Venezia 2024. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

“Familia” di Francesco Costabile è il film candidato per l’Italia agli Oscar 2026

familia 232 film designatoFamilia di Francesco Costabile rappresenterà l'Italia all'Oscar per il film internazionale - A sorpresa, in un anno senza un chiaro favorito, la commissione appositamente designata dall'Anica ha scelto Familia di Francesco Costabile per rappresentare l'Italia ai prossimi Oscar per il miglior ... Lo riporta comingsoon.it

Oscar, l’Italia candida “Familia” di Francesco Costabile - (askanews) – È “Familia” di Francesco Costabile il film designato a rappresentare l’Italia nella categoria che premia il film internazionale alla 98esima edizione degli Academy Awards. askanews.it scrive

