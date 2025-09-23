Familia è il film designato a rappresentare l' Italia agli Oscar 2026
Il film di Francesco Constabile con Barbara Ronchi e Francesco Gheghi ha iniziato il suo fortunato percorso alla Mostra del cinema di Venezia 2024. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Seconda serata del Castiglioni Film Festival con ospite Francesco Costabile: masterclass pomeridiana e proiezione di Familia
Francesco Di Leva al Magna Graecia Film Festival 2025: “Non ho mai giudicato il personaggio che interpreto in Familia. Vincenzo Malinconico? Un progetto che porto nel cuore e vale la pena continuare” – Intervista Video
“Familia” di Francesco Costabile è il film candidato per l’Italia agli Oscar 2026
#Familia di Francesco Costabile è il film che l'Italia candida alla selezione per l'#Oscar come miglior film internazionale. Ha avuto la meglio su altri 23 titoli, nella riunione del comitato di selezione che si è svolta oggi all'Anica. L'annuncio delle shortlist da par
Familia di Francesco Costabile rappresenterà l'Italia all'Oscar per il film internazionale - A sorpresa, in un anno senza un chiaro favorito, la commissione appositamente designata dall'Anica ha scelto Familia di Francesco Costabile per rappresentare l'Italia ai prossimi Oscar per il miglior ... Lo riporta comingsoon.it
Oscar, l’Italia candida “Familia” di Francesco Costabile - (askanews) – È “Familia” di Francesco Costabile il film designato a rappresentare l’Italia nella categoria che premia il film internazionale alla 98esima edizione degli Academy Awards. askanews.it scrive