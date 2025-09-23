Familia di Francesco Costabile rappresenterà l' Italia all' Oscar per il film internazionale
A sorpresa, in un anno senza un chiaro favorito, la commissione appositamente designata dall'Anica ha scelto Familia di Francesco Costabile per rappresentare l'Italia ai prossimi Oscar per il miglior film internazionale. Ecco tutti i dettagli. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
A Rutigliano Teresa Ciabatti con il suo romanzo 'Donnaregina' e Francesco Costabile, regista dell'intenso Familia
Seconda serata del Castiglioni Film Festival con ospite Francesco Costabile: masterclass pomeridiana e proiezione di Familia
Francesco Di Leva al Magna Graecia Film Festival 2025: “Non ho mai giudicato il personaggio che interpreto in Familia. Vincenzo Malinconico? Un progetto che porto nel cuore e vale la pena continuare” – Intervista Video
