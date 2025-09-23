Familia di Francesco Costabile è il film italiano scelto per essere selezionato agli Oscar 2026 Il regista | Quando l’ho saputo pensavo fosse uno scherzo

Tra i tanti litiganti Familia gode. È l’opera diretta da Francesco Costabile ad essere il film italiano designato per la corsa agli Oscar 2026. Ricordiamolo sempre. Essere designati non significa essere nella cinquina dei film in nomination per vincere l’ambita statuetta come Miglior Film Internazionale (ex miglior film Straniero ndr). La commissione Anica composta da Micaela Fusco, Alessandra Magliaro, Gabriele Muccino, Olivia Musini, Simona Paggi, Federico Pontiggia, Micaela Ramazzotti, Stefano Sardo, Vito Sinopoli (commissione rimasta segreta fino a oggi ndr) ha deciso tra 24 titoli tra cui spiccavano l’ultimo film di Gabriele Salvatores, Napoli-New York, Le assaggiatrici di Silvio Soldini e Fuori di Mario Martone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it