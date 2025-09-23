Familia di Costabile è il film candidato dall' Italia agli Oscar

Roma, 23 set. (askanews) - "Familia" di Francesco Costabile è il film che l'Italia candida alla selezione per l'Oscar come miglior film internazionale, un'opera sulla violenza che genera violenza, tratta dal libro autobiografico di Luigi Celeste "Non sarà sempre così". Il regista, raggiunto telefonicamente dopo l'annuncio della candidatura, ha detto: "La violenza di genere è purtroppo un tema transculturale e trasversale a tutte le classi sociali e a tutti i luoghi. E' urgente portarlo al pubblico, soprattutto in un periodo storico in cui la violenza è assolutamente sdoganata, come vediamo nelle guerre di oggi". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

