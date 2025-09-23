Da 97 anni la Colzani srl di Seregno vende all’ingrosso ricambi d’auto. Nel tempo è diventata un grande gruppo dalle attività differenziate. Ne è passato di tempo da quando, nel 1910, Luigi Colzani lasciò la sua attività di falegname per cominciare a riparare biciclette nel cortile di casa, in piazza del popolo 45 e vendere ricambi nella sua bancarella al mercato. Superate le difficoltà della Grande guerra, nel 1936, insieme al figlio Alessandro, di soli 14 anni, apre un negozio e comincia a vendere biciclette, diventando concessionario di marchi prestigiosi, come Bianchi e Bottecchia. Passa attraverso gli anni del secondo conflitto mondiale e poi della riscostruzione: l’Italia è allo stremo, ma c’è tanta voglia di ripartire. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Famiglia Colzani. L’impero nato dalle biciclette