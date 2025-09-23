Falconero attaccato da un collaboratore di Multiplayer | la polemica scuote il web

Un episodio sorprendente e grave ha scosso il mondo videoludico italiano. Davide, noto come Falconero, popolare youtuber e streamer legato ai videogiochi, è stato definito pubblicamente un “cancro” da un collaboratore di Multiplayer durante una diretta streaming. L’accusa ha immediatamente innescato un’ondata di reazioni sul web, con Falconero che ha già replicato in video e numerosi colleghi e utenti che stanando la vicenda. Indice. Chi è Falconero e cosa è successo. L’attacco a Falconero in diretta di Multiplayer. La risposta di Falconero. Le reazioni della community. Le scuse del collaboratore di Multiplayer. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

