falco nuovo pm focus sui reati del codice rosso

Si chiama Federico Falco, ha 36 anni, è fiorentino, ed è il nuovo pm in forza alla Procura di Pistoia. Falco viene dalla Procura di Grosseto, dove ha svolto il suo primo incarico, occupandosi principalmente dei reati del codice rosso. Un settore che continuerà a seguire anche a Pistoia, dove lo stesso procuratore capo Tommaso Coletta aveva sottolineato il grande carico di lavoro che i suoi uffici hanno sostenuto negli ultimi anni. Sono aumentate negli ultimi anni a Pistoia le denunce e i fascicoli aperti. I reati del codice rosso sono quelli legati alla violenza di genere e familiare, tra cui maltrattamenti, stalking, violenza sessuale, revenge porn, e l’introduzione di fattispecie come la costrizione al matrimonio o la deformazione del viso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

