Falanghina del Sannio DOC protagonista della Guida Pizzerie d’Italia e del premio Tre Spicchi

Comunicato Stampa A Napoli il Sannio Consorzio Tutela Vini ha celebrato l’abbinamento tra pizza e vino con degustazioni e riconoscimenti ai maestri pizzaioli Il Sannio Consorzio Tutela Vini rinnova la sua collaborazione con Gambero Rosso, diventando sponsor ufficiale della presentazione . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

