Fake show come si innesca e disinnesca la disinformazione

Fake news, complotti, numeri manipolati. come difendersi? Un evento gratuito, aperto a tutt?, per discutere insieme dei trucchi della disinformazione e come smontarla. Programma e ospiti: introduzione teatrale a cura di Federico Benuzzi. Modera: Ruggero Rollini. Intervengono: Michelangelo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: fake - show

“Sono solo fake news”, così la propaganda russa derubrica l'incidente tra talk show e social - X Vai su X

Oggi è stata diffusa la notizia della morte di Massimo Ranieri. Per fortuna è una fake news. Il cantante napoletano per fortuna sta bene e gode di ottima salute. - facebook.com Vai su Facebook

Fake show, come si innesca (e disinnesca) la disinformazione.

Fake Show su Rai 2: Filippo Bisciglia e Valeria Graci tra gli ospiti dell'ultima puntata - Ogni puntata vede la partecipazione di personaggi dello spettacolo che si sfidano in prove basate sull'imitazione di personaggi famosi, oggetti, rumori, suoni e balli. Come scrive gazzetta.it

Fake show, Rai Due/ Diretta: si chiude con il gioco ‘Indovina chi canta’ : web si divide - Fake show è il nuovo programma condotto da Max Giusti e in onda su Raidue: ospiti della prima puntata Filippo Bisciglia, Rossella Brescia e Fausto Leali Fake Show – Diffidate dalle imitazioni: diretta ... Segnala ilsussidiario.net