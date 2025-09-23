Faenza verso le elezioni De Carli Pdf | Serve un candidato che dia voce agli alluvionati

Mentre mancano ancora diversi mesi alle elezioni amministrative di Faenza, con data probabile per il voto nella tarda primavera del 2026, fervono nelle varie compagini i preparativi in vista delle campagne elettorali. “La scelta del candidato sindaco dell'alternativa alle sinistre a Faenza è al. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

faenza verso elezioni deElezioni a Faenza. De Carli (Pdf): “Serve un candidato sindaco espressione diretta degli alluvionati” - “La scelta del candidato sindaco dell’alternativa alle sinistre a Faenza è al centro del dibattito politico del momento e, come Popolo della Famiglia, non ci sottraiamo dall’esprimere la nostra posizi ... Segnala ravennawebtv.it

