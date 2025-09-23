Facebook Dating si affida all’IA | troverà l’amore per te?

Screenworld.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cupido si aggiorna e indossa le vesti dell’intelligenza artificiale. Facebook Dating, la piattaforma di incontri di Meta, ha annunciato l’introduzione di un assistente IA progettato per migliorare l’esperienza di ricerca del partner ideale. Ma come funziona esattamente questo moderno Cupido digitale e, soprattutto, sarà davvero in grado di scoccare la freccia dell’amore? L’assistente, accessibile direttamente all’interno della chat di Facebook Dating, offre un supporto personalizzato durante tutto il percorso di ricerca. Analizzando interessi e preferenze dichiarati dall’utente, l’IA affina la ricerca e propone suggerimenti di match più pertinenti. 🔗 Leggi su Screenworld.it

facebook dating si affida all8217ia trover224 l8217amore per te

© Screenworld.it - Facebook Dating si affida all’IA: troverà l’amore per te?

In questa notizia si parla di: facebook - dating

Facebook Dating, arriva l’assistente IA che aiuta a trovare l’amore

Facebook Dating, arriva il chatbot per trovare l'anima gemella

facebook dating affida all8217iaFacebook Dating lancia un assistente AI per trovare l'amore - Meta annuncia un assistente AI su Facebook Dating per suggerire profili compatibili e migliorare le bio degli utenti. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Facebook Dating Affida All8217ia