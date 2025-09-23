Facebook Dating si affida all’IA | troverà l’amore per te?

Cupido si aggiorna e indossa le vesti dell’intelligenza artificiale. Facebook Dating, la piattaforma di incontri di Meta, ha annunciato l’introduzione di un assistente IA progettato per migliorare l’esperienza di ricerca del partner ideale. Ma come funziona esattamente questo moderno Cupido digitale e, soprattutto, sarà davvero in grado di scoccare la freccia dell’amore? L’assistente, accessibile direttamente all’interno della chat di Facebook Dating, offre un supporto personalizzato durante tutto il percorso di ricerca. Analizzando interessi e preferenze dichiarati dall’utente, l’IA affina la ricerca e propone suggerimenti di match più pertinenti. 🔗 Leggi su Screenworld.it

