Facebook Dating si affida all’IA | troverà l’amore per te?
Cupido si aggiorna e indossa le vesti dell’intelligenza artificiale. Facebook Dating, la piattaforma di incontri di Meta, ha annunciato l’introduzione di un assistente IA progettato per migliorare l’esperienza di ricerca del partner ideale. Ma come funziona esattamente questo moderno Cupido digitale e, soprattutto, sarà davvero in grado di scoccare la freccia dell’amore? L’assistente, accessibile direttamente all’interno della chat di Facebook Dating, offre un supporto personalizzato durante tutto il percorso di ricerca. Analizzando interessi e preferenze dichiarati dall’utente, l’IA affina la ricerca e propone suggerimenti di match più pertinenti. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Facebook Dating, arriva l'assistente IA che aiuta a trovare l'amore
Facebook Dating, arriva il chatbot per trovare l'anima gemella
Ah, l'amore! Che bello quando lui ti scrive esattamente le cose che speri che ti dica! Che bello quando ti aiuta con il computer perché tu sei una frana! È bellissimo che io l'abbia conosciuto online, grazie a Facebook Dating e le AI ? https://linkedin.com/pulse/ - X Vai su X
Facebook Dating lancia un assistente AI per trovare l'amore - Meta annuncia un assistente AI su Facebook Dating per suggerire profili compatibili e migliorare le bio degli utenti.